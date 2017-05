Ik zit vrij dicht bij mijn beste tijd en dat geeft veel voldoening, maar ik weet nog niet of ik de 200 meter ga zwemmen in Boedapest. We gaan daar later over beslissen. Pieter Timmers 22:25 ◀

Basten Caerts (19) evenaart zijn Belgisch record Basten Caerts heeft opnieuw een vlotte 50 meter schoolslag afgelegd. In de finale haalde hij in 27"68 de nationale titel binnen. Voor de nog altijd maar 19-jarige Caerts was het al de vijfde keer dat hij het Belgisch record verbeterde of in dit geval evenaarde. Voor deelname aan het WK moest Caerts nog sneller: 27"51. 17:49 ◀

Buys nog sneller Kimberly Buys heeft voor de tweede keer op een dag haar eigen Belgisch record op de 50 meter vlinderslag scherper gesteld. Vanochtend zwom ze de lengte in 25"88, in de finale sprintte ze vanmiddag naar 25"78. Buys was op deze afstand al langer zeker van een ticket voor het WK in Boedapest (15-30 juli) en had van dat record een van haar doelstellingen van het weekend gemaakt. 17:22 ◀

Timmers Belgisch kampioen 200 meter Pieter Timmers heeft zich met ruim verschil tot Belgisch kampioen gekroond op de 200 meter. Alexandre Marcourt en Lorenz Weiremans mogen mee het podium op. Zij hadden meer dan 2 seconden extra nodig voor de 4 lengtes. Timmers won in 1'47"10, Marcourt finishte in 1'49"88, Weiremans in 1'49"94. 16:22 ◀

Pieter Timmers zwemt een scherpe 1'47"10 op de 200 meter vrije slag. 16:20 ◀

Timmers zwemt WK-limiet Pieter Timmers heeft zijn WK-ticket voor de 200 meter vrije slag te pakken. 1'47"10 was ruim voldoende voor deelname in Boedapest komende zomer en nauwelijks 9 honderdsten trager dan zijn persoonlijk record (1'47"01). Voor een WK-ticket moest Pieter minstens 1'47"73 zwemmen. 16:17 ◀

Buys onder de 26 seconden Ook Kimberly Buys is met een knal aan het BK zwemmen in Antwerpen begonnen. Ze verbeterde in de reeksen haar Belgisch record op de 50 meter vlinder. Buys is met 25 seconden en 88 honderdsten de eerste Belgische die onder de 26 seconden duikt. Buys was al zeker van deelname aan het WK in Boedapest. 11:06 ◀

Caerts zwemt meteen Belgisch record Caerts liet in de reeksen van de 50 meter schoolslag 27"68 optekenen. Hij deed daarmee net een honderdste beter dan zijn vorig Belgische record (27"69), dat hij op 24 februari, ook al in Antwerpen, op de tabellen had gezet. De tijd is wel nog niet snel genoeg om naar het WK te mogen. Daarvoor moet de 19-jarige Caerts de limiet van 27"51 zwemmen. 11:04 ◀

Vooraf De Belgische zwemmers hebben op het BK in Antwerpen een laatste kans om zich te plaatsen voor het WK in Boedapest. Kimberly Buys en Louis Croenen zijn voorlopig de enige twee die hun ticketje voor het WK zwemmen al op zak hebben. Dat betekent dat zwemmers als Fanny Lecluyse, François Heersbrandt, Emmanuel Vanluchene, Jasper Aerents en vooral Pieter Timmers nog niet zeker zijn van deelname. 11:00 ◀