Croenen traint met wereldtoppers in Turkije

Daar zal Croenen onder meer samen trainen met de Zuid-Afrikaan Chad Le Clos, in 2012 olympisch kampioen op de 200m vlinderslag, en de Singaporees Joseph Schooling (foto), in Rio olympisch kampioen op de 100m vlinderslag.

"Dit kadert helemaal in de voorbereiding van Louis op het WK, in juli in Boedapest. De stage moet het voor Louis ook mogelijk maken om dichter aan te sluiten bij de wereldtop", zegt Rik Valcke. "Ik ga er ook van uit dat Louis er heel wat kan opsteken van de coaches van de olympische kampioenen. Zo zal hij meer kansen hebben om vooruitgang te boeken."