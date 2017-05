Valcke: "Timmers heeft genoeg bewezen om sowieso naar WK te mogen"

Pieter Timmers kan ook een belangrijke rol spelen in de estafette, die met Surgeloose en Dekoninck wel twee belangrijke schakels is verloren. "Er zijn een aantal jongens die nog een stap moeten zetten. Ze zullen op het BK moeten tonen dat ze dat gedaan hebben. Want als ze de limiettijd niet zwemmen, is er geen sprake van een ploeg op de 4x100 of 4x200 vrij op het WK."

Hoewel er dus nog maar twee Belgen zeker zijn van een vliegreis naar Boedapest in juli is Valcke toch optimistisch over de kansen van ons land daar. "Ik hoop toch op drie finales. En hopelijk zullen we er ook met de aflossingsploeg bij zijn."