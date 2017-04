Kimberly Buys scherpt haar BR op 50m vlinderslag aan

Kimberly Buys tikte in de A-finale als tweede aan in 26"03. Daarmee was ze een fractie sneller dan haar vorige Belgisch record (26"10), dat ze in 2014 gezwommen had op het EK in Berlijn.

"Mijn prestatie heeft me best wel verrast", aldus Buys, die in de reeksen een chrono van 26"42 op de tabellen had gezet. "Ik zat drie weken geleden in Eindhoven al dicht bij mijn record, maar toen zwom ik na een week rust."

"Nu ben ik me volop aan het voorbereiden op het BK, de trainingsintensiteit is dan ook toegenomen. Dit is een goed signaal. Deze prestatie geeft me veel vertrouwen", zegt Buys, die eerder al haar ticket voor het WK op zak had. Dat WK vindt in juli plaats in Boedapest.