16-jarige Dumont scherpt eigen BR op 200m vrije slag aan in Eindhoven

Het Belgische record op de 200 meter vrije slag was lange tijd in handen van Lotte Goris. Die zwom op de Spelen van Londen 2'00"28 toen ze ook amper 16 jaar was.

Maar nu is er met Valentine Dumont een nieuwe ster aan het zwemfirmament. Dumont dook eind februari in Antwerpen al als eerste Belgische vrouw onder de 2 minuten (1'59"94), maar nu is ze dus nog enkele tienden sneller: 1'59"57.

Als Dumont ook nog naar het WK in Boedapest wil, moet ze wel nog 89 honderdsten van haar record afknabbelen. Ze heeft nog tot het BK (12 tot 14 mei) om dat te doen. Dumont, de voor de Naamse zwemclub uitkomt, is wel al zeker van deelname aan het EK en WK voor junioren.