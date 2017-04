Buys was al eens onder de WK-limiet gedoken in Antwerpen, maar die wedstrijd telde niet als kwalificatie. Geen probleem, want op de Swim Cup in Eindhoven kon Buys wel haar WK-ticket mee grissen.

Buys, die net terug is van stage in Tenerife, zwom de derde tijd. De Nederlandse Ranomi Kromowidjojo kon de scherpste tijd (25"84) neerzetten.