Pieter Timmers gaat mee op (ingekorte) stage

De stage wordt wel ingekort door de beperkte vluchten vanuit Spanje. "Dat heeft alles te maken met de terugvlucht, die enkel mogelijk was in het midden van de week", laat Gaastra weten.

"Daardoor zouden we een trainingsdag verliezen en dat kunnen we ons niet permitteren in deze cruciale periode van het seizoen."

"In mei staat het BK op het programma. Dat is de laatste wedstrijd in eigen land waar onze zwemmers zich kunnen kwalificeren voor het WK van deze zomer in Boedapest."