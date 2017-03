WK-limiet, maar nog geen WK-ticket voor Kimberly Buys

Kimberly Buys tikte aan in 26"49. In principe volstaat die chrono als kwalificatie voor het WK in Boedapest, maar de Antwerp Diamond Speedo Race telt niet mee als kwalificatiewedstrijd. Buys heeft nog steeds geen WK-ticket op zak.

"Begrijpe wie begrijpen kan. #fail", foeterde de zwemster op Twitter. Haar coach Ronald Gaastra kaatst de bal door naar de Belgische zwembond. "Neem gerust even contact op met de KBZB", tweet hij.