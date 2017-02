De pas 16-jarige Dumont liet in de finale 1'59"94 optekenen en daarmee deed ze beter dan het vorige Belgische record, dat sinds mei 2016 op naam stond van Lotte Goris.

Goris was op het EK toen goed voor 2'00"28. Goris zwom zondag ook de finale van de 200 meter vrij in Antwerpen. Ze eindigde tweede in 2'00"96.