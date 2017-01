Watanabe is de eerste zwemmer die onder de 2 minuten en 7 seconden kan duiken op de afstand: "Ik ben heel verrast. Ik dacht niet dat ik het wereldrecord in mij had. Ik wil een zwemmer worden die records blijft verbeteren."

Op de Spelen in Rio liet Watanabe zich ook al opmerken: hij verbeterde toen het olympisch record in de halve finale van de 200 meter schoolslag om uiteindelijk zesde te worden in de finale.

Ter vergelijking: het Belgische record staat op naam van Basten Caerts met 2'12"57.