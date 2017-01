Appelboom: "We hebben Timmers nodig om het af te maken in de estafette"

Zelf wil Timmers niet te ver vooruitkijken, maar daar denkt Appelboom anders over. "Voor het Belgische zwemmen moet hij blijven zwemmen tot de Spelen van Tokio in 2020. Voor de Olympische Spelen van Rio was hij al een belangrijke figuur, maar nu is hij nog belangrijker geworden."

"Surgeloose en Vanluchene zwemmen niet meer. Ik geloof dat de aflossing een belangrijk speerpunt kan zijn voor het Belgische zwemmen, maar zonder Timmers zal het niet lukken. Er zijn goede, jonge toppers, maar dan heb je Pieter nodig om het af te maken."

"Maar daar moet iets tegenover staan. Hij wordt vader en is het speerpunt van het zwemmen. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, nu moeten andere instanties ook hun verantwoordelijkheid nemen tegenover hem."

Hoe schat Appelboom de toekomst van het Belgische zwemmen in? "De breedte hebben we niet en die zullen we nooit hebben. Maar er is wel wat talent op komst. Dat moet gekoesterd worden. Er moet meer samenwerking komen tussen de kampen van Ronald Gaastra (de coach van Timmers, red) en Rik Valcke (de coach van Louis Croenen, red)", besluit hij.