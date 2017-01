Kimberly Buys haakt af voor estafetteploeg 4x200m vrije slag

Toch stapt ze nu uit de estafetteploeg. Ze was er immers van uitgegaan dat het Belgisch record van 57"91 op de 100m vlinderslag, dat ze zwom op de Olympische Spelen in Rio, zou meetellen voor de kwalificaties voor het WK. Maar nu blijkt dat enkel de tijden vanaf 1 januari 2017 geldig zijn.

"Uiteraard wil ik niet het risico lopen om de individuele kwalificatie op de 100m vlinderslag te missen door te veel op de vrije slag te trainen", zegt Buys. "Het lijkt me dus beter om de 4x200m vrije slag links te laten liggen."

Ook coach Ronald Gaastra begrijpt haar beslissing. "Voor iemand die in haar carrière op de 100m vlinderslag maar drie keer onder de vereiste limiet is uitgekomen, is de kans te groot dat zij haar individuele kwalificatie zou mislopen als wij ons te veel gaan focussen op de vrije slag."