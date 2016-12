Timmers heeft goed excuus voor Sportgala: goud in Lausanne

Door zijn zilveren prestatie in Rio had Timmers de smaak te pakken en wou hij het ijzer smeden terwijl het heet is. Hij verlengde zijn seizoen met een pak lucratieve wereldbekerwedstrijden in klein bad en het WK kortebaan.

Het event in Zwitserland is zijn laatste van het jaar, daarna gaat de riem eraf. En Timmers nam zijn opdracht serieus: hij won in een tijd van 47"03, vier tienden boven zijn Belgische record. Hij hield twee Fransen achter zich: Medhy Metella (47"30) en Clément Mignon (47"89).

Zijn zege was een troost voor het gemis van het Sportgala, tweette hij: "Helaas geen Sportgala, maar goud maakt veel goud." Het is nog niet zeker of Timmers morgen nog in actie komt, dan staan de 50 meter en 200 meter vrije slag nog op het programma.