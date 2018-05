Plasschaert: "Heel tevreden met mijn 1e medaille op een EK"

Een constante in haar prestaties leggen is een van de aandachtspunten. "Inderdaad. Het grootste probleem ligt eigenlijk bij mijn start. Als ik een slechtere start heb, is het vaak moeilijker om terug naar voren te komen en wordt dat een slechtere reeks. Zo zit die inconsistentie erin."

"Mijn start perfectioneren is dan ook het grote doel voor deze zomer. Daar kunnen we nog veel op trainen. Dat gaat om veel oefening en ervaring en ervoor zorgen dat alles tot in de puntjes juist zit."