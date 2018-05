Emma Plasschaert is op de tweede dag opgeschoven naar de 4e plaats in de Laser Radial. Plasschaert zeilde dinsdag naar een 5e en een 2e plaats. Maité Carlier werd 18e en 7e en staat na twee dagen op de 13e stek. De Nederlandse Maxime Jonker blijft aan de leiding.

Wannes Van Laer heeft een goeie tweede dag achter de rug in La Rochelle. Dankzij een 10e en een 4e plaats is hij opgeklommen naar de 30e stek. William De Smet (13e & 8e) kampeert op de 34e plek. De Nieuw-Zeelander Meech en de Australiër Wearn staan op kop.

Maité Carlier staat 7e na de eerste dag in La Rochelle. Carlier zeilde in de eerste twee races naar de 6e en de 7e stek. Emma Plasschaert werd 16e en 3e en moet voorlopig vrede nemen met de 15e plaats. De Nederlandse Maxime Jonker won twee keer en staat logischerwijs op kop.

Carlier in de top 10, Plasschaert 15e

In de Laser staan William De Smet en Wannes Van Laer respectievelijk 36e en 44e na de eerste dag. De Smet werd maandag 16e en 7e, Van Laer opende zijn EK met een 11e en een 23e plaats. De Nieuw-Zeelander Sam Meech staat op kop.

De Smet is 1e Belg na twee races

Wordt Plasschaert Europees kampioene? Emma Plasschaert, Maité Carlier, William De Smet en Wannes Van Laer zetten deze week in La Rochelle (Fra) hun beste zeiltje voor op het EK. Volg de strijd om de Europese titels in de Radial-klasse in dit artikel.

