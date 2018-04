Emma Plasschaert was te snel weg in de medaillerace. Emma Plasschaert was te snel weg in de medaillerace.

Emma Plasschaert heeft in Mallorca beslag gelegd op de zesde plaats in de Trofeo Princesa Sofia. Plasschaert had voor de medaillerace nog uitzicht op het podium, maar door een valse start in die medaillerace tuimelde nog naar de zesde plaats. De Trofeo Princesa Sofia is geen WB-manche meer, maar het deelnemersveld was een WB waardig.