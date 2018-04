Plasschaert: "Tonen dat ik er weer sta" Nu Evi Van Acker haar zeilboot op het droge heeft getrokken, is Emma Plasschaert het uithangbord van het Belgische zeilcontingent. Na haar 2e plaatsen in de vorige WB-races klinkt ze realistisch ambitieus: "Het zou mooi zijn mocht ik die 2e plaatsen kunnen evenaren, maar dat is op zich het doel niet. Het doel is te tonen dat ik er weer sta én dat ik beter ben geworden op mijn werkpunten." 07:27 ◀

Hyères is vaak de drukst bezette wedstrijd van het jaar. Dit is de manche waar de meeste zeilsters naar toewerken en waar ze hun piekmoment van maken. Iedereen zal wel op de toppen van zijn tenen lopen. Emma Plasschaert 07:27 ◀

Of ik kan winnen? Dat kan ik niet op voorhand zeggen. In de vorige WB-manches zat het zeker ook goed mee. De kans zit erin, maar ik ben niet met winnen of het podium bezig. Dat is niet de bedoeling als je naar het grote plaatje kijkt. Emma Plasschaert 07:27 ◀

Plasschaert werd 2 keer 2e in vorige WB-manches Emma Plasschaert is aan een goed seizoen bezig. In de Wereldbeker in Gamagori (Jap, oktober) en Miami (VS, januari) kaapte ze in de Laser Radial-klasse telkens zilver weg. Er zijn maar 3 World Cup Series. 07:19 ◀

Belgische top aanwezig in Hyères Van dinsdag tot zondag wordt er in Frankrijk gezeild in Hyères. Het is de derde en laatste World Cup Series en de laatste kans om zich te plaatsen voor de Wereldbekerfinale begin juni in Marseille. Bij de 640 deelnemers uit 46 landen zitten 10 Belgen. 11:42 ◀