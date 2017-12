Superzeilboot Wild Oats verpulvert snelheidsrecord in Sydney-Hobart

Het is de negende keer dat Wild Oats XI de zeilrace in de Tasmaanse Zee wint. Dat het wint, mag een mirakel heten, want vorige week woensdag sloeg de bliksem in op de mast van het jacht. Heel wat instrumenten waren defect, het was een race tegen de klok om tijdig klaar te zijn voor de start op tweede kerstdag.

WIld Oats XI triomfeerde tussen 2005 en 2014 acht keer op een rij in een van de meest verraderlijke zeilraces ter wereld. Daarna moest het echter 2 keer opgeven met pech en vorig jaar moest het zijn snelheidsrecord afstaan.

De boot van skipper Mark Richards - die alle bovenstaande overwinningen op zijn conto heeft staan - moet evenwel nog een protest vrezen van nummer 2 LDV Comanche, omdat het bij de start maar net een botsing met die boot kon vermijden. Het werd uiteindelijk een nek-aan-nekrace met Comanche. Comanche heeft 6 uur de tijd na de race om een klacht in te dienen.

Wild Oats XI legde de kleine 1.200 km (630 zeemijl) af aan een gemiddelde van ongeveer 20 knopen (37 km/u).