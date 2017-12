Superjachten botsen net niet tijdens start Sydney-Hobart

Vanochtend is in Australië de 73e editie van Sydney-Hobart van start gegaan. De twee superjachten Wild Oats XI en LDV Comanche raakten mekaar net niet na een manoeuvre van het eerste schip.

Wild Oats XI had Comanche voorrang moeten geven, maar de kapitein ging toch overstag. Het scheelde maar enkele meters. "Dat was veel te dicht", riep de skipper van Comanche, die protest aantekende.

Sydney-Hobart is een van de verraderlijkste zeilraces ter wereld. In totaal zetten 102 jachten koers naar Tasmanië. Als alles goed gaat, meert de winnaar morgenavond aan in de haven van Hobart.