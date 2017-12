Van Acker en Gerckens winnen trofee "Zeiler van het Jaar"

De 31 jarige Van Acker kreeg niet enkel de prijs voor "Zeilster van het Jaar", maar ook een speciale prijs oor haar hele carrière. Van Acker zette in september een punt achter haar carrière na het behalen van het zilver op het wereldkampioenschap in de Laser Radial-klasse.

Jonas Gerckens heeft bijna alles gewonnen in de Mini-klasse. Hij volgt Wannes van Laer op op de erelijst.

De prijs voor belofte van het jaar was voor Eline Verstraelen, die vierde werd op het EK U16 in de Laser 4.7 en 20e op het WK in Nieuwpoort. Voor het eerst werd ook de "Surfer van het Jaar" verkozen. Die prijs was voor Thomas Broucke.