Zeilsters Carlier en Plasschaert: "Moeten heel veel eten om op gewicht te komen"

Voor de zeilsters was het seizoen al voor de herfststage van het BOIC in Lanzarote begonnen. Plasschaert werd op de eerste Wereldbekermanche in Japan tweede, Carlier 11e. "Op voorhand was ik heel blij geweest met dat resultaat, maar ik kwam op dat moment zo dicht bij de eerste plaats, dat het toch een beetje stak", vertelt Plasschaert.

"Ik had ook maar vier punten te weinig om me te plaatsen voor de medaillerace", pikt Carlier in. "Dat is spijtig, maar ik was wel tevreden over mijn progressie doorheen de week. Mijn werkpunten? Ik moet agressiever zijn op de startlijn. Ik moet echt kiezen waar ik wil starten en daar dan volledig voor gaan."

Is er voor de zeilsters iets veranderd sinds het afscheid van Van Acker? Plasschaert: "De dynamiek op training is een beetje anders. De aandacht wordt fiftyfifty verdeeld dus we krijgen meer feedback. We zijn een hele goeie sparringpartner kwijt, maar we trainen nog even hard."

"We keken wel op naar haar", zegt Carlier. "Maar nu willen wij stijgen op die wereldranglijst en haar rol overnemen. Ze volgt ons wel nog. Ze is heel geïnteresseerd. Dat is fijn."