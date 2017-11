Van Acker: "Ik heb het zeilen nog geen moment gemist"

Een van de aanwezige (ex-)sporters was Evi Van Acker, die na haar zilveren medaille op het WK zeilen haar afscheid aankondigde. "Dat was het juiste moment om te stoppen. Ik heb het zeilen nog geen moment gemist. Ik ben heel gelukkig op dit moment", zegt Van Acker.

"Ik ben volop aan mijn toekomst aan het werken. Ik heb al enkele sollicitaties achter de rug en ga nu bekijken welke uitdaging ik aanneem. Er zijn verschillende opties. Dat kan in om het even welke sector zijn."

"Ik ben natuurlijk altijd gefascineerd en gepassioneerd geweest door sport, maar het zou ook zomaar kunnen dat ik iets ga doen met mijn diploma van bio-ingenieur. Voeding was ook altijd een passie. We zullen zien, maar op dit moment is er nog niets concreet."