VIDEO: Plasschaert houdt haar 2e plaats vast in de medaillerace

Emma Plasschaert won gisteren de enige regatta van de dag en sprong zo naar de 2e plaats in de stand, achter Vasilei Karachaliou. Maar in de medaillerace overschreed de Griekse de startlijn te vroeg, waarop ze werd gediskwalificeerd.

Daardoor lag de strijd voor de overwinning opnieuw wagenwijd open. Plasschaert zeilde naar de 5e plaats in de medaillerace. Dat volstond net niet voor de zege, want de Deense Anne-Marie Rindom eindigde 3e in die medaillerace en sprong over onze landgenote. Het verschil tussen de 2 bedroeg amper 1 puntje. De bronzen medaille was voor Josefin Olsson uit Zweden.

Maité Carlier haalde de medaillerace net niet, zij eindigde op de 11e plaats.