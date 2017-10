Emma Plasschaert: "Ik probeer mezelf niet te vergelijken met Evi"

In 2020 vinden de Olympische Spelen plaats in Tokio en het was de bedoeling dat Plasschaert en co op het olympische water van Enoshima zouden zeilen. "Maar als Japanners iets organiseren, dan moet het tot in de puntjes in orde zijn. En volgens hen is de haven in Enoshima nog niet af."

"Wij hebben daar nochtans de voorbije twee weken getraind en naar onze normen is alles perfect. De haven is volledig uitgerust. Het is bijvoorbeeld een hemelsbreed verschil met de eerste keer dat we in Rio gingen trainen."

"We hopen in de toekomst daar nog zo veel mogelijk te trainen tijdens de typische omstandigheden in de zomer: een goeie zeebries met een grote deining. Die echte omstandigheden hebben we daar nog niet gehad."