Spaanse koning Juan Carlos is wereldkampioen zeilen op zijn 79e

Juan Carlos, die in 2014 aftrad ten voordele van zijn zoon Felipe VI, is net als zijn zoon al jaren een fervent zeiler. Beide deden ooit mee aan de Olympische Spelen als zeilers. Juan Carlos in 1972 in München. Filipe in 1992 in Barlceona.

De passie is er nog altijd bij de 79-jarige Juan Carlos. Voor het wereldkampioenschap in Vancouver vormde hij een team met wereldkampioen Pedro Campos, olympisch kampioen Ross McDonald, Inaki Castaner, Alberto Viejo en Corunna Roi Alvarez.

Aan boord van zijn zes meter lange Bribon Gallant bleef Juan Carlos de Amerikaan Peter Hofmann en de Braziliaan Lars Grael voor. De Spaanse koning won met zijn team slechts één regatta, maar toonde zich het meest regelmatig in zeer winderige weersomstandigheden op de Stille Oceaan.