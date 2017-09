Coach over Van Acker: "Evi is soms iets te lief geweest"

"Evi is in mijn ogen, en ik denk ook in die van haar concurrenten, de beste zeilster in haar klasse", vertelde Wil van Bladel, (ex-)coach van Evi Van Acker, deze week aan Sporza.

"Ze is alleen geen wereldkampioene en geen olympisch kampioene geworden. Niet in Londen in 2012 en niet in Rio in 2016."

"Dat laatste was te verklaren door ziekte. Maar enkele andere kampioenschappen die ze niet gewonnen heeft, hebben te maken met het gegeven dat ze keihard kan zijn voor zichzelf, maar niet voor haar concurrenten."

"Evi was soms iets te lief. Ik heb ooit gezegd dat ze meer bitch moest zijn. Dan bedoelde ik: je moet hard zijn voor je concurrenten."