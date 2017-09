Evi Van Acker: "Tokio 2020 zegt me niets"

Mijn keuze is heel moeilijk om te begrijpen, maar ik heb mezelf nooit afgevraagd waarom ik iets deed. Ik had een heilig olympisch vuur dat in me brandde

"Mijn keuze is heel moeilijk om te begrijpen, maar ik heb mezelf nooit afgevraagd waarom ik iets deed. Ik had een heilig olympisch vuur dat in me brandde. Maar na Rio ben ik beginnen te denken aan het einde. Ik ben blij dat ik toen ben doorgegaan, want het was een heel goed jaar qua prestaties."

"Maar ik heb altijd gedroomd van de Olympische Spelen. Bij elke cyclus dacht ik "Ja": bij Peking, Londen en Rio. Maar als ik nu denk aan Tokio, dan is het "Nee". De rest van het team vertrekt binnenkort naar Tokio, maar het zegt me niets."

"Dat is heel confronterend voor mezelf. Ik ben er altijd honderd procent voor gegaan. Dat is een moeilijk leven. Het heeft me heel ver gebracht, maar het heeft ook heel veel energie gekost."