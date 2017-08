Van Acker: "Ik ben wereldkampioene in het kwaad zijn op mezelf"

Een gebrek aan wind nekte Evi Van Acker vandaag. Onze landgenote kreeg geen kans meer om haar zilveren medaille nog om te zetten in een gouden exemplaar.

"Dit is een zeer vervelend gevoel", reageert Van Acker bij Sporza. "Ik heb de hele week goed gevaren en heb geen echte steek laten vallen. Maar vandaag krijg ik geen kans om het af te maken. Ik had het beter gisteren gedaan."

"Ik was naar hier gekomen voor de wereldtitel en ik denk dat ik goed genoeg ben voor de titel. Ik baal nu ontzettend dat ik gisteren niet volledig voor de aanval ben gegaan in de tweede race. Ik vond het toen een te groot risico, maar soms moet je meer risico's nemen als je de titel wil pakken."

"Of ik te lief geweest ben? Dat kan zeker. Ik had harder moeten zijn. Maar ik heb zelf de keuze gemaakt om het niet te doen. En kiezen is verliezen. Ja, ik ben kwaad op mezelf. Ik ben wereldkampioene in het kwaad zijn op mezelf."