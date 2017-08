Olympisch kampioene Marit Bouwmeester heeft nog werk voor de boeg. Met een 29e en een 28e plaats in de eerste races meerde de Nederlandse vandaag pas aan op de 61e plaats.

Olympisch kampioene 61e

Evi Van Acker 2e na dag 1 Evi Van Acker is prima begonnen aan het wereldkampioenschap. Na de eerste dag ligt ze met 7 punten (4+3) op de tweede plaats. Ook Maité Carlier doet het goed in de Nederlandse water. Zij ligt in 8e positie.

