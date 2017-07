Van Acker is opnieuw nummer 1 van de wereld

@worldsailing Evi Van Acker lost Marit Bouwmeester af bovenaan de ranglijst. Evi Van Acker lost Marit Bouwmeester af bovenaan de ranglijst.

Evi Van Acker mag zich opnieuw de beste zeilster ter wereld in de Laser Radial-klasse noemen. Door haar winst vorige maand in de Wereldbekerfinale in Santander klimt onze landgenote van 3 naar 1 op de ranglijst. Emma Plasschaert is derde.