Nieuw-Zeeland verpulvert de VS in finale America's Cup

In 2013 kon de VS zijn titel verlengen na een sensationele ommekeer. Oracle Team USA boog toen een 8-1-achterstand om in een 8-9-overwinning.

Maar in deze editie was het een pak minder spannend. Nieuw-Zeeland was duidelijk te sterk voor de VS: 7-1.

De wedstrijden werden in deze editie gevaren met supersnelle catamarans die grotendeels boven het water zweven dankzij draagvleugels.

De America's Cup is de oudste trofee in de sport. De eerste editie was in 1851.