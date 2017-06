Van Acker: "Ik ben eigenlijk nog altijd bezig met het verwerken van de tegenslag in Rio"

De teleurstelling op de Olympische Spelen was wel enorm groot bij Van Acker, die net naast de medailles greep. "Ik ben eigenlijk nog altijd bezig met het verwerken van die tegenslag. Het was een gemiste kans en het doet nog steeds pijn als ik eraan terugdenk."

Van Acker was een beetje ziek in Rio, waardoor ze niet in haar beste doen was. "Ik was zeker niet topfit, maar dat is geen excuus. Het kwam natuurlijk wel op een ongelukkig moment. Zodra het begon te waaien, kon mijn lichaam niet meer mee. Dat was heel pijnlijk."

"Na Rio wou ik dan ook niet stoppen, zeker niet met zo'n gevoel. Ik heb nu wel de goesting om te zeilen teruggevonden. Het blijft mijn passie. Na het WK ga ik nadenken over stoppen, maar tot dan gaan we er 120% voor. Ik meng me nog tussen de wereldtop, dus het is niet dat ik afgeschreven ben", lacht Van Acker.