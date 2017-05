Great first day with a 1-3 in nice and windy conditions! 2nd overall! 📸Klaas Wiersma media/delta lloyd regatta https://t.co/tEj3UYuPgF

Evi Van Acker moet verstek laten gaan voor Medemblik. Vorig maand nog winnares in Hyères is ze nu te ziek om deel te nemen. Emma Plasschaert is zo de Belgische troef in de laser radial. Ze staat met een eerste en derde plaats tweede in de stand. Alleen Alison Young, de Britse wereldkampioene, doet beter.

Medemblik is generale repetitie voor WK laser radial Deze week is de kruim van het zeilen aan de slag in Medemblik, in Nederland, voor de derde grote afspraak van het seizoen na Miami en Hyères, allebei wereldbekerraces. In augustus vindt in Medemblik het WK laser radial plaats, dus de wereldtop in het laser radial is afgezakt om te oefenen.

