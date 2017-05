Evi Van Acker na zege in Hyères: "Ik heb de minste steken laten vallen"

Evi Van Acker verzekerde zich van de gouden medaille in Hyères in een tactische medaillerace. "Het was speciaal, want ik was voor de slotrace al zeker van zilver, net als de Finse Tenkanen. Het was dus een beetje een gevecht tussen ons", vertelt Van Acker.

"Mijn focus lag op haar. Zij mocht niet voor mij eindigen en ik ben geslaagd in mijn opzet. Het was mijn bedoeling om haar naar achteren te varen en dat is goed gelukt. Zij eindigde als laatste en ik ben nog vierde geworden. Het was een heel goeie oefening."