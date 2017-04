Hoe presteren de andere Belgen? In de Laser-klasse is William De Smet na twee regatta's de eerste Belg op de 24e plaats. Wannes Van Laer is 48e, Sam Vandormael 51e. Het duo Lefèbvre/Pelsmaekers is na drie regatta's in de 49er terug te vinden op de 12e plaats. De 17e plaats is voor de combinatie Slap/D'hondt. In de Nacra 17-categorie zijn Demesmaeker/Geurts 16e na drie races. Vijf plaatsen lager staan Bonnevie/Maenhaut.

18:38