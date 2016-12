Perpetual Loyal steekt Sydney-Hobart in recordtijd op zak

Het Australische jacht Perpetual Loyal legde de 628 zeemijl (1.163 kilometer) af in 1 dag, 13 uur, 31 minuten en 20 seconden en scherpte zo het vorige record (1 dag, 18 uur, 23 minuten en 12 seconden) uit 2012 met iets minder dan vijf uur aan.

Het vorige record was in handen van Wild Oats XI, maar de achtvoudige laureaat moest opgeven met mechanische pech.

De smaak van de overwinning is extra zoet voor skipper Anthony Bell, nadat zijn jacht er in de twee vorige edities van Sydney-Hobart niet in geslaagd was de finish te bereiken.