Record: Fransman zeilt wereld rond in nauwelijks 49 dagen

De vorige toptijd stond op naam van zijn landgenoot Francis Joyon. Hij zeilde de wereld rond in 57 dagen, 13 uur, 34 minuten en zes seconden.

Thomas Coville was op 6 november begonnen aan zijn avontuur. "Het is vreemd, plotseling stopt alles. 49 dagen ben je extreem verbonden met je boot, de natuur en ineens is daar de droom na tien jaar werk", reageerde hij bij de radiozender France Info.

Coville had eerder al vier pogingen ondernomen. In 2008 had hij ruim 59 dagen nodig, in 2011 61 dagen. In 2007 en in 2014 moest Coville de strijd staken.