Plasschaert denkt nu al aan Tokio: "Voorsprong nemen op de concurrentie"

"Toch was ik er zelf heel graag bij geweest in Rio. Deelname aan de Spelen was goed geweest voor mijn ontwikkeling. Ik hoor dat ook van andere zeilsters. De Spelen zijn toch volledig anders dan alle andere wedstrijden."

Plasschaert was er dan wel niet bij in Rio, op de WB-finale liet ze haar klasse zien en pakte ze brons. "Het was eigenlijk de eerste keer dat ik het podium haalde. Ik werd al een paar keer vierde en het zat er dus wel een beetje aan te komen."

"Het was wel een heel vermoeiende week. Er was veel wind, waardoor sommige races verschoven werden naar andere dagen. Uiteindelijk viel alles in zijn plooi in de medaillerace. Daar ben ik heel tevreden mee."

Plasschaert stond in Melbourne naast twee olympische medaillewinnaars op het podium. "Niet alle toppers waren er door een break na de Spelen, maar toch is het indrukwekkend om naast Bouwmeester en Rindom op dat podium te staan."