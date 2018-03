Opnieuw Russisch dopinggeval... op dag dat IOC schorsing Rusland opheft

Rusland kreeg vandaag heuglijk nieuws, want na een schorsing van 3 maanden beschikt het Russisch Olympisch Comité weer over al zijn rechten als lid van het IOC.

Toch kreeg dat nieuws een zuur nasmaakje, want nu is uitgekomen dat de Rus Aleksandr Tsjechirkin betrapt is op het gebruik van glucocorticoïden (bekend voor zijn pijnstillend en ontstekingsremmend middel).

Tsjechirkin leverde die positieve test af in augustus tijdens het WK worstelen (in Grieks-Romeinse stijl), waarop hij met zilver aan de haal ging.

"Aleksandr had zijn tijdelijke schorsing al op 29 september aanvaard", zegt zijn advocaat. "De internationale federatie heeft dinsdag trouwens beslist om zijn schorsing terug te brengen tot 4 maanden."