Japan op zijn kop: sumotopper Harumafuji stopt na vechtpartij in karaokebar

Harumafuji, die in 2012 als vijfde niet-Japanner toetrad tot de hoogste klasse van sumoworstelaars, de yokozuna, wordt ervan beschuldigd een jongere collega te hebben aangevallen op een feestje eind oktober. Hij zou daarbij niet enkel zijn vuisten gebruikt hebben, maar ook de afstandsbediening van een karaokemachine.

Het incident was de voorbije weken gespreksonderwerp nummer 1 in Japan. Het land is in shock, want van een yokozuna wordt verwacht dat zijn gedrag een voorbeeld is voor alle Japanners. Harumafuji wacht de uitspraak van het onderzoek niet af en hield vannacht de eer aan zichzelf.

De voorbije jaren kwam de sport wel vaker in opspraak. In 2011 werd één van de belangrijkste toernooien afgelast nadat aan het licht was gekomen dat 14 worstelaars betrokken waren bij match-fixing. Een jaar eerder besliste een andere yokozuna ermee op te houden nadat hij een man had aangevallen onder invloed.