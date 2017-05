Worstelkampioen Mewis: "Catch en worstelen dat is als water en vuur"

Vroeger was worstelen, zeker in Antwerpen, erg populair. "Het was vooral de werkende klasse die aan worstelen deed. De mensen hadden niets. We waren blij dat we zo eens een douche konden nemen. Dat bestond toen niet."

Nu zit de sport in een dip. "Er wordt ook niets voor gedaan. We krijgen geen subsidies, er zijn geen zalen, ... Worstelen is een harde sport. Je moet veel trainen, maar je kan er niets mee verdienen. Daardoor haakt de jeugd af. Die gaan liever voetballen of tennissen. Daar zit wel geld."

"Mensen vragen ook wel eens wat ik er mee verdiend heb. Niets. Dat was vroeger ook zo. Dat is het spijtige aan de sport."