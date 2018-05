Voor het eerst sinds 1987 is Antwerpen opnieuw waterpolokampioen

De vreugde in het Antwerpse kamp was uiteraard heel groot achteraf. Coach Jorn Dams was in wolken met de prestatie van zijn jongens. "Het is heel lang geleden dat de titel ging naar een ploeg die volop investeert in de eigen jeugd", klonk het. "Deze titel is een beloning voor het harde werk van het hele seizoen. We gaan ook Europees spelen om zo nog meer ervaring op te doen."