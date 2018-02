Spaanse topcoach duwt waterpolovrouwen al na 3 maanden kopje-onder

Ook Sarah Scaillet werd uit het Directiecomité gestemd. Voor Gabriel Hernandez was dit de druppel die de emmer deed overlopen. De Spaanse topcoach was bereid om de nationale ploeg bij de vrouwen nieuw leven in te blazen, maar hij stapt al na 3 maanden uit het project.

Hernandez, die als speler 2 keer wereldkampioen werd, neemt tegelijkertijd ook afscheid van de U17 bij de mannen. Teammanager Bernard Pollak is solidair en houdt het ook voor bekeken.

"Ze hadden wel een tegenvoorstel, maar dat was alles of niets en kwam neer op chantage", zegt Mike Sarrazijn, Algemeen Directeur bij de Vlaamse Zwemfederatie. "Na het toernooi in Tsjechië, in mei, stellen we een meerjarenplan op. Hopelijk kunnen we Hernandez daarbij betrekken", wordt de deur toch nog op een kier gelaten.