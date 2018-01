Vlaamse en Waalse federatie springen in de bres voor waterpolospelers

Na een rondje moddergooien heeft de Belgische zwembond KBZB woensdag abrupt een einde gemaakt aan de samenwerking met de beleidsmakers in het waterpolo. Mike Sarrazijn van de Vlaamse en Philippe Midrez van de Waalse zwemfederatie springen in de bres. Zij nemen even over.

"Hierdoor komt de werking van het lopende seizoen niet in het gedrang en kan ook het volgende seizoen degelijk worden voorbereid", klinkt het bij de Vlaamse federatie VZF. "De deelname van de -17-jarigen, de nationale vrouwen en de nationale mannen aan het toernooi in Praag gaat gewoon door."

De VZF wil ook werk maken van een meerjarenplan. Michel Louwagie stopt in april als voorzitter van de Belgische zwembond. Samen met zijn opvolger moet er ook een nieuw directiecomité voor het waterpolo komen.