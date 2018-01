KBZB-voorzitter Louwagie: "Ze hebben een kleine mentaliteit"

"Natuurlijk: iedereen weet dat zwemmen de belangrijkste discipline is en dat waterpolo "as such" de kleinere discipline is. Het is dus evident dat er voor waterpolo minder middelen uitgetrokken worden. Ook al omdat hun sportieve resultaten heel weinig voorstellen."

"Maar wij hebben aan de mensen van het waterpolo wél degelijk voorgesteld om een eigen waterpolobond op te richten, zoals in veel landen. Alleen hebben ze dat geweigerd."

"Daarom hebben we een herstructurering doorgevoerd binnen de zwembond, waardoor de waterpolosectie autonoom kan handelen. Zij kunnen het budget dat hen ter beschikking gesteld wordt via de regionale zwembonden en de nationale zwemfederatie zelfstandig beheren."

"Ze mogen ook zelf hun reglementen veranderen. Ze mogen in klein bad in plaats van groot bad spelen, enzovoort. En we hebben hen gezegd dat ze extra sponsors kunnen zoeken waarvan ze het geld uiteraard ook zelf mogen gebruiken. Maar er zijn geen sponsors gevonden. Ik stel vast: ze spreken heel veel en werken heel weinig."