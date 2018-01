Belgische waterpolowereld is boos: "Er blijft ergens geld plakken"

Fabrice Weise is de directeur waterpolo binnen de KBZB. Hij schiet met scherp: "Waterpolo is een onderdeel van de Belgische zwembond. En zoals het woord het zelf zegt: de zwembond is vooral geïnteresseerd in zwemmen. De bestuurders van de zwembond liggen niet wakker van onze sport. Er is te weinig respect."

"Het waterpolo in België wordt intussen steeds groter. Zwemmen is op zich een saaie sport, maar gooi een bal in het water en je hebt een zeer attractieve sport. De jeugd is daar zot van. Wij hebben ook goeie jeugdspelers. Zo hebben we onlangs een zeer mooie overwinning geboekt in Nederland."

"Wij willen dus verder evolueren, meer inspraak en de structuren hertekenen. We willen ons niet per se losscheuren van de zwembond, maar wel een autonoom bestuur creëren. Dan kunnen we zelf over ons geld beschikken, want dat geld is er. Wij betalen vanuit het waterpolo immers lidgeld en licenties aan de zwembond."