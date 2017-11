Waterpolovrouwen beginnen aan (lange) opmars naar top: "Weten niet waar we nu staan"

We zijn een klein land met grote problemen, maar we willen er echt iets van maken

Met de Spanjaard Gabriel Hernandez haalde België meteen een topper binnen om de vrouwen te coachen. "Hij werd 2 keer wereldkampioen als speler en 1 keer als coach. Hij was gecharmeerd door ons project. We zijn een klein land met grote problemen, maar we willen er echt iets van maken."

"Niemand had verwacht dat we zo'n klepper (foto onder) zouden binnenhalen, zeker omdat we vanaf nul starten", zegt kersverse international Fee Lampaert. "Dat is een heel grote motivatie voor iedereen."

"Je merkt al meteen hoe professioneel hij is. Hij werkt hard op onze basistechniek en kan ook veel tactische plannetjes uit zijn hoed toveren. Het is vanuit die basis dat we naar een hoger niveau moeten groeien."