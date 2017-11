Spaanse topcoach moet nationale vrouwenwaterpoloploeg uit het slop trekken

"Soms moet je in het leven gewoon durven", verklaart Fabrice Weise, directeur van het Belgische waterpolo. "Een neen heb je, een ja kan je krijgen. Hernandez was op zoek naar een project en wat wij voorstelden kon hem bekoren."

Hernandez trainde tot dusver verschillende Spaanse topclubs. Voor hij in 2014 werd aangesteld als hoofdcoach van de Spaanse mannenselectie, was hij al even aan de slag in België, bij MZV Eeklo. Met Spanje eindigde hij in 2016 op de 7e plaats op de Olympische Spelen.

Volgend seizoen neemt België voor het eerst opnieuw deel aan een internationale waterpolocompetitie. Het zal dit doen met het vrouwenteam van bondscoach Hernandez, de nationale mannenploeg en een U17-ploeg.