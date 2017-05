Waterpoloclubs lappen verbod op gemengde jeugdploegen aan hun laars

We stimuleren ook het vormen van meisjesteams door het invoeren van een landstitel bij de dames in de competitie vanaf U17. We hopen hiermee de waterpolomeisjes een extra boost te geven.

We stimuleren ook het vormen van meisjesteams door het invoeren van een landstitel bij de dames in de competitie vanaf U17. We hopen hiermee de waterpolomeisjes een extra boost te geven.

Sommige meisjes zouden daardoor vanaf september uitgesloten worden van elke competitie. De clubs zullen dit verbod echter niet in de praktijk omzetten. "De positie van de Vlaamse en Waalse clubs en de federaties is duidelijk: een gemengde competitie moet kunnen", vertelt Fabrice Weise, voorzitter van de nationale sportcommissie waterpolo van de KBZB.

"Dit standpunt druist in tegen het standpunt van de KBZB , dus ik verwacht nog oorlog. In de praktijk zullen de clubs het verbod naast zich neerleggen. Ik vermoed dat voorzitter Michel Louwagie niet in het water zal springen om de meisjes uit het zwembad te halen."

"We zorgen er niet alleen voor dat gemengde jeugdteams kunnen blijven spelen. We stimuleren ook het vormen van meisjesteams door het invoeren van een landstitel bij de dames in de competitie vanaf U17. En dat is nieuw. We hopen hiermee de waterpolomeisjes een extra boost te geven."

"Nu kunnen we onze aandacht richten op het professionaliseren van onze sport. We hebben de intentie om deze olympische sport opnieuw de grandeur te geven van weleer. Op het palmares van de KBZB staan nog steeds meer waterpolo- dan zwemmedailles."