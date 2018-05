Belgium's Got Talent: Derwael en Kuavita kronen zich tot Belgisch turnkampioen

Nina Derwael verbetert haar persoonlijk record aan de brug. Nina Derwael verbetert haar persoonlijk record aan de brug.

Europees kampioene Nina Derwael heeft in Izegem het Belgisch kampioenschap turnen gewonnen. Bij de mannen was Noah Kuavita de sterkste. Hij klopte Jimmy Verbaeys, met wie hij deze week nog in de finale van Belgium's Got Talent stond.